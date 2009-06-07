Нужна парочка игр на флеше. узнаются сроки и стоимость. если вы уже написали эти игры - хорошо.

нужно сделать:

1) классический тетрис

2) пэкман

3) змейку

4) можно ещё что-нибудь увлекательное

пожалуйста, не нужно пытаться впарить мне игру из фри доступа :)

если вы собираетесь дорабатывать и изменять чей-то код, вы должны профессионально разбираться в вопросе и говорить об этом открыто. всёравно игру нужно будет как минимум переделывать под мои требования.

что нужно писать в заявке (по пунктам, так же как и я это сейчас делаю):

1) кто вы, какой состав, откуда

2) какой опыт по времени и где, какие игры на флеше делали (с примерами)

3) во сколько что оцениваете

4) сроки

заявки с невыполнением этой структуры будут незамедлительно отправлены в отказ. в личку писать по этому проекту тоже не стоит (заявки закрыты от других пользователей).

дополнение.

я бы хотел поучаствовать в разработке каких-нибудь интересных многопользовательских (от 2 игроков) онлайн игр, можно некоммерческих (как инвестор, разработчик, менеджер, ну и собственник, разумеется). интересуют простые и средние по сложности (размаху) игры. размер финансирования зависит от конкретного проекта.

если мы можем быть полезны друг другу - пишите в личку конкретику.