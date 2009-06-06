Скрипт партнерской программы

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Добрый день. Какова будет цена создания партнерской программы, на подобие этой partners.jabox.ru

4 java сборника sms-box, такие приложения готовых смс шаблонов для телефона, в них встроена функция анонимной отправки смс. Тоесть партнер регистрируется и получает ссылки на скачивание этих sms-box, в программы вшивается ID партнера, и с каждой отосланной человеком смске, партнеру идет %.

Java
16 лет назад
eis3
34 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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