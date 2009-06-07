Доработать скрипт формы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок208 просмотров

Есть скрипт формы заказа, пример http://wm.volgasell.ru/inwmralfa.php

Он отнимает комиссию и выводит сумму. Мне необходимо сделать так чтобы скрипт импортировал данные с ЦБ РФ о курсе доллара и делал пересчет на USD. Сам скрипт импорта курсов есть, нужно только его интегрировать в форму заявки. Тоесть человек будет вводить сумму в рублях, а скрипт отнимает процент и переводит RUR в USD по курсу.

Все скрипты есть, знающему человеку работы на пол часа.

16 лет назад
VSGroup
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

mdma_lance
Михаил 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
$10
1 день
Отличный программист. Было очень приятно поработать, сделал все на высшем уровне, сразу видно – человек компетентный. Буду работать с ним и советовать другим…
Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

mdma_lance
Михаил 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
16 лет назад

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