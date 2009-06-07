Доработать скрипт формы

Есть скрипт формы заказа, пример http://wm.volgasell.ru/inwmralfa.php

Он отнимает комиссию и выводит сумму. Мне необходимо сделать так чтобы скрипт импортировал данные с ЦБ РФ о курсе доллара и делал пересчет на USD. Сам скрипт импорта курсов есть, нужно только его интегрировать в форму заявки. Тоесть человек будет вводить сумму в рублях, а скрипт отнимает процент и переводит RUR в USD по курсу.

Все скрипты есть, знающему человеку работы на пол часа.