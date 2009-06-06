Значит так нужно подробно объяснить как зендить граматно файлы, желательно сразу несколькими прогами, куда следует нажимать и т.д Есть примеры файлов зенденные которые не поддаются расшифровкам пример дам. Хотелось бы научиться так ...
Нужен скрипт тотализатора
Ищу готовый скрипт тотализатора по подобию марафоновского, кто уже писал подобное напишите за сколько готовы его установить, настроить под мои требования, может немного доработать.
Возможно дальнейшее сотрудничество по добавлению разных фич.
Пока нужна возможность оплаты элл. деньгами, и возможность вести внутренний баланс аккаунта в у.е. которые можно продавать между игроками. (что типа сбс на веблансере)
Тз нет, пример для работы марафон.
Нужен вменямый скрипт за вменяемые деньги.
Просьба писать только тем у еого уже есть подобные наработки. По срокам не спешим.
Желательны примеры скриптов сделанных Вами.
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