Вставить на сайт флеш баннер

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Завершен5 заявок195 просмотров

http://file.qip.ru/file/90645244/8975afa3/full.html вот сам банер

вот сайт http://armenavto.ru/

движок джокер боард

16 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранные исполнители

correct
Данил 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
$3
1 день
Спасибо большое. сделал все грамотно, красиво и ровно
nepsterr
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

correct
Данил 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
nepsterr
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад