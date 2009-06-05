Нужно восстановить и апдейтить форум на сайте http://www.sergeyashihmin.ru/forum/ + установить необходимые моды безопасности У меня главная проблема.При попытке войти в топик ошибка: Fatal error: Call to undefined method skin_topic_2::button_thanks() in ...
Отредактировать небольшой php код
Имеем код:
$result=mysql_query("select * from news ORDER BY `id` DESC ");
while($row=mysql_fetch_array($result))
{
echo "
$row[data]-$row[news]
";
}
?>
Он выводит новости на сайте. Нужно сделать что бы он показывал не все новости, а только определенное кол-во символов, тоесть сначала дата последней новости, потом N-ое кол-во символов последней новости и ВСЕ! Тоесть суть том что у меня например много новостей, а этот код к примеру будет стоять на главной странице, тоесть от всех новостей там будет видна лишь небоьшая часть...
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