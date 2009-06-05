Отредактировать небольшой php код

Имеем код:

$result=mysql_query("select * from news ORDER BY `id` DESC ");

while($row=mysql_fetch_array($result))

{

echo "

$row[data]-$row[news]





";

}

?>

Он выводит новости на сайте. Нужно сделать что бы он показывал не все новости, а только определенное кол-во символов, тоесть сначала дата последней новости, потом N-ое кол-во символов последней новости и ВСЕ! Тоесть суть том что у меня например много новостей, а этот код к примеру будет стоять на главной странице, тоесть от всех новостей там будет видна лишь небоьшая часть...