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Скрипт для фотошоп.
Требуется скрипт для пакетной обработки изображений в фотошоп.
Мы занимаемся фото в детских садах и школах. Оператор должен ввести заказ, а скрипт отработать и сохранить требуемые файлы в нужном количестве.
Суть:
Имеется папка – называется в виде "Папка х"
В ней некоторое количество других папок, названных "группа х, группа y" ...
В них некоторое количество фотографий – портретов.
Названы в виде "Иванов Иван.png".
И имеется несколько шаблонов – №1,№2 и №3.
Каждый в трех размерах : 10х14, 14х20 и 20х30.
То есть папка с названием "Шаблоны" и содержимым внутри в виде файлов psd с названиями вида №1 – 10х14, №1 – 14х20, №1 – 20х30, №2 – 10х14 ...
При запуске скрипта требуется – указать местонахождение "Папка х".
После этого скрипт должен вывести диалог в виде:
Группа х
Иванов Иван – №1 – 10х14 – 0
№1 – 14х20 – 0
№1 – 20х30 – 0
№2 – 10х14 – 0
№2 – 14х20 – 0
№2 – 20х30 – 0
№3 – 10х14 – 0
№3 – 14х20 – 0
№3 – 20х30 – 0
Сидоров Петр №1 – 10х14 – 0
№1 – 14х20 – 0
№1 – 20х30 – 0
№2 – 10х14 – 0
№2 – 14х20 – 0
№2 – 20х30 – 0
№3 – 10х14 – 0
№3 – 14х20 – 0
№3 – 20х30 – 0
................................
Где Иванов Иван, Сидоров Петр – названия файлов с портретами из папок Группах, группа y ...
Вместо нулей, где необходимо, оператор проставляет число заказанных фотографий для этого человека.
После выставления всех чисел нажимается кнопка "Ок" и скрипт начинает вставлять портреты в шаблоны согласно введенным оператором данным.
То есть если Иванову Ивану указано №1 -14х20 – 1, то скрипт берет шаблон №1 -14х20, берет Файл Иванова Ивана, вставляет портрет между двумя слоями шаблона и масштабирует до нужного размера – заранее заданного.
Результаты работы скрипт сохраняет в папку "Папка х закодированное" – полностью повторяя в ней структуру папок "Группа х ...", "Группа y"
Только в каждой группе сохраняются три папки: 10х14,14х20и 20х30.
В них соответствующие по размерам готовые файлы детей в шаблонах.
Файлы детей после вставки в шаблон называются в виде "Иванов Иван №1 – 20х30"
Если требуется несколько копий одной и той же фотографии, то генерируется и сохраняется несколько файлов с именами в виде: "Иванов Иван №1 – 20х30 -1,-2,-3..."
После того, как сохранен последний файл – все файлы в папке "Папка х закодированное" с результатами работы скрипта обрабатываются стандартным фильтром фотошопа sharpen и сохраняются обратно. Все.
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