Скрипт для фотошоп.

Требуется скрипт для пакетной обработки изображений в фотошоп.

Мы занимаемся фото в детских садах и школах. Оператор должен ввести заказ, а скрипт отработать и сохранить требуемые файлы в нужном количестве.

Суть:

Имеется папка – называется в виде "Папка х"

В ней некоторое количество других папок, названных "группа х, группа y" ...

В них некоторое количество фотографий – портретов.

Названы в виде "Иванов Иван.png".

И имеется несколько шаблонов – №1,№2 и №3.

Каждый в трех размерах : 10х14, 14х20 и 20х30.

То есть папка с названием "Шаблоны" и содержимым внутри в виде файлов psd с названиями вида №1 – 10х14, №1 – 14х20, №1 – 20х30, №2 – 10х14 ...

При запуске скрипта требуется – указать местонахождение "Папка х".

После этого скрипт должен вывести диалог в виде:

Группа х

Иванов Иван – №1 – 10х14 – 0

№1 – 14х20 – 0

№1 – 20х30 – 0

№2 – 10х14 – 0

№2 – 14х20 – 0

№2 – 20х30 – 0

№3 – 10х14 – 0

№3 – 14х20 – 0

№3 – 20х30 – 0

Сидоров Петр №1 – 10х14 – 0

№1 – 14х20 – 0

№1 – 20х30 – 0

№2 – 10х14 – 0

№2 – 14х20 – 0

№2 – 20х30 – 0

№3 – 10х14 – 0

№3 – 14х20 – 0

№3 – 20х30 – 0

................................

Где Иванов Иван, Сидоров Петр – названия файлов с портретами из папок Группах, группа y ...

Вместо нулей, где необходимо, оператор проставляет число заказанных фотографий для этого человека.

После выставления всех чисел нажимается кнопка "Ок" и скрипт начинает вставлять портреты в шаблоны согласно введенным оператором данным.

То есть если Иванову Ивану указано №1 -14х20 – 1, то скрипт берет шаблон №1 -14х20, берет Файл Иванова Ивана, вставляет портрет между двумя слоями шаблона и масштабирует до нужного размера – заранее заданного.

Результаты работы скрипт сохраняет в папку "Папка х закодированное" – полностью повторяя в ней структуру папок "Группа х ...", "Группа y"

Только в каждой группе сохраняются три папки: 10х14,14х20и 20х30.

В них соответствующие по размерам готовые файлы детей в шаблонах.

Файлы детей после вставки в шаблон называются в виде "Иванов Иван №1 – 20х30"

Если требуется несколько копий одной и той же фотографии, то генерируется и сохраняется несколько файлов с именами в виде: "Иванов Иван №1 – 20х30 -1,-2,-3..."

После того, как сохранен последний файл – все файлы в папке "Папка х закодированное" с результатами работы скрипта обрабатываются стандартным фильтром фотошопа sharpen и сохраняются обратно. Все.