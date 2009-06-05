Двиг социальной сети

Двиг:

возможности

1: монетизация

2. блог или дневники

3. фотоальбом

4. группы

6. друзья

7. при регистрация домен 3-его уровня по возможности

8. личные сообщения

9. коментарии

сеть была похожа на http://freefrog.ru и чтоб при регистрации юзер выбирал тематику-список и вибирает нунжу (пример) программист, электрик)) и информации на сайте таким образом разделялась на сообщество, исходя из выбранной пользователем, сферы и юзер не может видеть статьи видео друзей ит.д программиста и электрик не может попасть к программистам

предложения - icq 144-040-441

какова стоимость заказа?