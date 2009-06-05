Есть готовый шаблон сайта : необходимо откомпилировать FLA проект в SWF. В шаблоне есть swf файл, но мне важно наличие рабочего, оттестированного FLA проекта для возможности последующих изменений. Пробовал ...
Перенести сайт на VPS
Есть сайт находящийся на обычной тарифном плане хостинга РБК. Стоит задача перенести его на VPS-хостинг.
Необходимо настроить VPS-хостинг РБК и перенести действующий сайт на настроенный VPS-хостинг. Сайт создан на движке DLE
Не знаю сколько точно такая работа стоит потому ставлю условную цену 1000 рублей
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