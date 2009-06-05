"Браузерная игра" - движок без дизайна

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Закрыт6 заявок226 просмотров

Смотрю это нынче популярно,НО...всеже)))

Игра футбольный менеджер....ссылко на подобные игры не дам,так как игра будет своеобразна.

Остальное в ICQ....

контакты:

[email protected]

454872640 ICQ

бюджет не велик,я из украины:)

(для начала до 250уе)

16 лет назад
alucuk
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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