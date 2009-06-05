Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки233 просмотра

Нужен опытный программист, хорошо разбирающийся в сms Joomla (и virtuemart) для помощи в создании проекта (а именно весртка готово дизайна в шаблон джумлы+виртмарт).

Бюджет до 50$

Важно: отсутсвие отрицательных отзывов, наличие положительных. Способность вести дело до конца.

Еслиу вас 5 раз в неделю умирает: бабушка, дедушка, или вас сбивает машина каждый день, прошу не беспокоить, с такими людьми действую очень жестко.

Ответственным и исполнительным милости прошу.

Все ответы ТОЛЬКО в проект. ICQ, личка игнорируются перманентно.

Верстку HTML могу предоставить отдельно (при условии снижении цены).

По сути надо только установить на сайт joomla, прикрутить виртмарт и натянуть на шаблон дизайн. + нектоорые мелочи (не лошади, а мелочи ;). Для знающего joomla-программиста работы на день-два.

макет посложнгее немного http://www.istflaw.com/

HTMLJoomla
16 лет назад
smarteg
Антон 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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