Есть проект сделанный на Битриксе с логикой поиска по путешествиям и местам. Основная часть проекта - карта на гугле, на которой есть маркеры путешествий и мест. Внести в проект следующие изменения: Скриншот проекта: http://img-fotki.yandex.ru/get/3602/madbyte.1d/0_23c98_1e736927_orig ...
Привязать партнерку
Необходимо привязать партнерку к http://2kids.com.ua/
Цену в личку, оплата после 2 недель беспрерывной работы клона магазина на тренировочном хостинге
Понятно, если по цене сойдемся, порядочность гарантирую
Заявки фрилансеров
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