Привязать партнерку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки130 просмотров

Необходимо привязать партнерку к http://2kids.com.ua/

Цену в личку, оплата после 2 недель беспрерывной работы клона магазина на тренировочном хостинге

Понятно, если по цене сойдемся, порядочность гарантирую

16 лет назад
2kids
58 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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