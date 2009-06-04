Нужен простенький граббер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт32 заявки300 просмотров

Нужен граббер, который из заданной информации выдергивает то, что мне нужно. Пишите те, кто умеет это делать.

16 лет назад
forumsozdat
Алексей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров