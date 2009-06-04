Собственно стоит задача – перевести бд из связки acess+mssql в mysql+вэбинтерфейс на данный момент реализованна данная функция на 1/3 посредством cake+ajax Существуют сжатые сроки – 3 дня поэтому считаю что проще дописать чем ...
Нужен простенький граббер
Нужен граббер, который из заданной информации выдергивает то, что мне нужно. Пишите те, кто умеет это делать.
Заявки фрилансеров
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