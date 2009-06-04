Есть контактная форма на сайте. Надо сделать, чтобы при введении любого типа ссылок форма не отсылалась, а спамботу выдавалась определенная страничка. То есть надо проверять текстовое поле перед сабмитом и если именно в нем ...
Видео чат для IPB 3.0
Необходимо сделать\прикрутить систему видео общения (видео чат, систему pay per minute для приватных комнат и др.) для IPB 3.0 на базе red5.
P.S. Обращайтесь пожалуйста только те, кто знает что такое IPB 3.0 (обратить внимание на версию 3.0) и red5.
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