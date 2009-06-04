Видео чат для IPB 3.0

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок442 просмотра

Необходимо сделать\прикрутить систему видео общения (видео чат, систему pay per minute для приватных комнат и др.) для IPB 3.0 на базе red5.

P.S. Обращайтесь пожалуйста только те, кто знает что такое IPB 3.0 (обратить внимание на версию 3.0) и red5.

16 лет назад
wisenum
44 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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