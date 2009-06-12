Парсер

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Завершен19 заявок241 просмотр

Для букмекерского сайта нужен парсер который будет с другого букмекерского сайта доставать информацию и показывать у меня на сайте.485535039

16 лет назад
shket45
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

papikus
Сергей 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$30
1 день
Всё сделал отлично, притензий нет, приятно работать с человеком понимает и сам проявляет инициативу.
Терпеливый, доброжелательный заказчик. Буду рад продолжить сотрудничество.

Заявки фрилансеров

papikus
Сергей 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад

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