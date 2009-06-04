Работа над сайтом

Нужно внести изменения на сайт, сделанный во flash. Есть исходники во fla и довольно подробное ТЗ, но в процессе могут всплывать новые подзадачи (в общем, как обычно :)

Требуется внятный исполнитель, умеющий вести крупный проект длительное время.

Основное условие - наличие в портфолио крупных проектов, нацеленность на результат, наличие ICQ (ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!!), желательно (но не обязательно) - москвич. Финансовая политика средняя (я - не конечный заказчик, я тоже должен что-то заработать).

По проекту потребуетсмя сделать небольшое бесплатное тестовое задание - даю на выполнение ОООООЧЕНЬ маленькую часть ТЗ и смотрю даже не на результат, а на то, насколько человек внятен, и нужно ли за ним чистить баги.

Оплата поэтапная по договоренности.

Еще раз повторюсь - работа рассчитана на плотное общение по ICQ + сотрудник должен мелкую правку вносить в рамках 1 дня.