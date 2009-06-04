Требуется:Верстка+программирование+админка+установка+настройка на хостинге+( флеш меню )+( Сео) Сайт будет мультиязычный.дизайн файлов в псд имеется. Цену,сроки,что будет использоватся,что делали,что умеете-в личном сообщении пожалуйста. Фирмы,студии не беспокоить,берегите своё и моё время.Выберу с соответсвием цена+качество+исполнение. ...
Работа над сайтом
Нужно внести изменения на сайт, сделанный во flash. Есть исходники во fla и довольно подробное ТЗ, но в процессе могут всплывать новые подзадачи (в общем, как обычно :)
Требуется внятный исполнитель, умеющий вести крупный проект длительное время.
Основное условие - наличие в портфолио крупных проектов, нацеленность на результат, наличие ICQ (ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!!), желательно (но не обязательно) - москвич. Финансовая политика средняя (я - не конечный заказчик, я тоже должен что-то заработать).
По проекту потребуетсмя сделать небольшое бесплатное тестовое задание - даю на выполнение ОООООЧЕНЬ маленькую часть ТЗ и смотрю даже не на результат, а на то, насколько человек внятен, и нужно ли за ним чистить баги.
Оплата поэтапная по договоренности.
Еще раз повторюсь - работа рассчитана на плотное общение по ICQ + сотрудник должен мелкую правку вносить в рамках 1 дня.
Заявки фрилансеров
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