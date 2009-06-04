Создание ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки157 просмотров

Требуется профессионально написать ТЗ на русский клон alibaba.com, учитывая специфику того, что сайт будет ориентирован на Россию и отчасти СНГ. Так же нужно оценить время- и трудо- затраты на реализацию проекта.

Для претендентов наличие ТЗ в портфолио обязательно.

16 лет назад
vzeufd
Максим 
39 лет
20 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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