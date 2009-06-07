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Доработка cms, написани модуля к cms
Надо сделать модуль для существующей самописной cms. суть модуля: "Коттеджные поселки" со свойствами, с возжностью добавления, удаления, управления ими из админки.
Сделать нужно по аналогии как и другие модули чтобы можно был легко разбираться и далее править.
код должен быть читабелен и с комментариями.
Далее: есть база коттеджных поселков в sql + картинки, которая функционирует на другой cms, которая меня не устраивает.
Нужно взять эту базу и перенести на cms к которой пишетя модуль "коттеджные поселки".
Оплата по договоренности.
Работаю только с программером имеющим положительные отзывы на веблансере или фрилансе и имеющему портфолио.
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