Доработка cms, написани модуля к cms

Надо сделать модуль для существующей самописной cms. суть модуля: "Коттеджные поселки" со свойствами, с возжностью добавления, удаления, управления ими из админки.

Сделать нужно по аналогии как и другие модули чтобы можно был легко разбираться и далее править.

код должен быть читабелен и с комментариями.

Далее: есть база коттеджных поселков в sql + картинки, которая функционирует на другой cms, которая меня не устраивает.

Нужно взять эту базу и перенести на cms к которой пишетя модуль "коттеджные поселки".

Оплата по договоренности.

Работаю только с программером имеющим положительные отзывы на веблансере или фрилансе и имеющему портфолио.