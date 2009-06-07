Доработка cms, написани модуля к cms

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок258 просмотров

Надо сделать модуль для существующей самописной cms. суть модуля: "Коттеджные поселки" со свойствами, с возжностью добавления, удаления, управления ими из админки.

Сделать нужно по аналогии как и другие модули чтобы можно был легко разбираться и далее править.

код должен быть читабелен и с комментариями.

Далее: есть база коттеджных поселков в sql + картинки, которая функционирует на другой cms, которая меня не устраивает.

Нужно взять эту базу и перенести на cms к которой пишетя модуль "коттеджные поселки".

Оплата по договоренности.

Работаю только с программером имеющим положительные отзывы на веблансере или фрилансе и имеющему портфолио.

SQL
16 лет назад
r-a
48 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

lytican
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
23 отзыва(-3)
16 лет назад
$105
2 дня
Изготовление модуля под самописную цмс и другие работы в рамках проекта выполнены качественно и в срок.
Как всегда, чёткое лаконичное ТЗ, своевременная оплата + чаевые :-)

Заявки фрилансеров

lytican
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
23 отзыва(-3)
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Набор скриптов для интернет магазина.

    Для интернет магазина интим товаров требуется набор скриптов.(или уже готовое решение-главное что бы всё работало) Во вложение текстовый документ в котором что то приближенное к тз. Большая просьба ознакомится с вложением перед тем ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash анимация

    Требуется создать FLASH анимацию. Размер: 1/3 часть экрана. Картина следующего содержания: неподвижный фон (деревья с листочками, линия домов+кусок неба или что-то другое), на этом фоне справа - нарисованная девушка с маленькой собачкой, уже ...

    Веб-программирование23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интернет-магазин подарков

    $200

    Есть дизайн. Нужно натянуть на CMS и настроить, что-бы быстро и качественно работал. Желательно на Virtue Mart или на какой-то свой (простой) движок. Бюджет - 200 вмз. Наполнение ненужно. Срок - до завтра (обед) нужно ...

    Веб-программирование25 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Опросник

    Здравствуйте, нужно написать скрипт опросник, в котором будет использоваться админ-панель и не будет использоваться СУБД. В данном скрипте должно присутствовать: Регистрация пользователей и возможность голосования один раз для одной анкеты. В анкете ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Требуется сделать каталог баннеров

    Требуется сделать каталог баннеров типа этого bannerbum.ru Проект простой и бюджет не большой, поэтому проект отдадим новичкам. Краткое ТЗ: Пишем на PHP5, MySQL, Ajax (большинство функций для удобства написать на ...

    AJAXMySQLPHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать .htaccess

    Есть казино: http://goldenslots.co.cc/ Почитал я тут инфу всякую о mod rewrite, на мой взгляд это в корне поменяют защиту. В общем нужна консультация и если я не ошибаюсь, то нужно будет написать команды ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Срочно сграбить сайт

    $200

    Все сделали вроде. сейчас проверю и свяжусь. закрываю что бы больше не делали. Есть сайт notebatt.com На нем два примера смотрите: http://www.notebatt.com/asus-a23a86-6-cell-high-capacity-notebook-ba23866.html http://www.notebatt.com/asus-a42m68-8-cell-extendedlife-notebook-ba42688.html в приколотом файле образцы ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад