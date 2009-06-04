Есть калькулятор расчёта заказа на php (работающий!). Надо его поставить на Jooml'у. "Тупо" поставить его через jumi не получается :( Работёнка, как я понимаю, не очень сложная ;)
Flash анимация
Требуется создать FLASH анимацию.
Размер: 1/3 часть экрана.
Картина следующего содержания: неподвижный фон (деревья с листочками, линия домов+кусок неба или что-то другое), на этом фоне справа - нарисованная девушка с маленькой собачкой, уже одетая в платье, потом на нее одеваются шарф, сумка, зонт, шляпа, на собачку одевается одежка, после того как все оделось, картинка остается неподвижной.
Предоставим фотографии аксессуаров, которые нужно будет срисовать и одевать на девушку.
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