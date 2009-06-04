Переделать калькулятор расчёта заказа на php

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Закрыт10 заявок232 просмотра

Есть калькулятор расчёта заказа на php (работающий!). Надо его поставить на Jooml'у.

"Тупо" поставить его через jumi не получается :(

Работёнка, как я понимаю, не очень сложная ;)

PHP
16 лет назад
tigraz
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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