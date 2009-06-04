Требуется сделать каталог баннеров типа этого bannerbum.ru

Проект простой и бюджет не большой, поэтому проект отдадим новичкам.

Краткое ТЗ:

Пишем на PHP5, MySQL, Ajax (большинство функций для удобства написать на нем).

Публичная версия сайта:

1. Каталог баннеров

Рубрикатор баннеров.

Все баннеры размещаются строго по рубрикатору, на главной странице размещаются последние баннеры.

2. О проекте

На этой странице размещается информация о проекте.

3. Добавить баннер

Форма регистрации нового пользователя, поля формы: Логин, ФИО, Страна, Город, E-mail, Сайт, Пароль, Пароль еще раз, О себе,

Пригласить друзей.

4. Стоимость размещения

На странице размещается стоимость размещения баннеров.

5. Вопросы и ответы

На этой странице размещаются вопросы пользователей и ответы администрации. Вопрос без ответа не публикуется. Также на

странице размещается форма отправки вопросов.

6. Поиск по каталогу баннеров (по ключевым словам).

Поля формы вопрос-ответ:

- Имя

- E-mail

- Текст вопроса

- Капча

Отправить

6. Обратная связь

На этой странице размещается стандартная форма обратной связи.

Профиль пользователя:

1. Мой профиль

(страница редактирования данных, указанных при регистрации)

2. Добавить баннер

система отправки заявки на размещение нового баннера:

Поля для добавления баннера: URL, Файл банера ((100X100 точек, формат gif/jpg), Ключевые слова для поиска (слова или

словосочетания через запятую, по которым ваш баннер будут находить в поиске).

После того как заявка будет оформлена и отправлена на почту администратора приходит сообщение о новой заявке. После оплаты и

размещения, пользователю приходит уведомление о размещении баннера, крометого за 2 недели до отключения через каждые два дня

пользователю приходит сообщение о том, что срок размещения его баннера заканчивается такого то числа.

Профиль администратора:

1. Пользователи

2. Баннеры (таблица: Пользователь, Картинка баннера, Урл, Раздел, Разместить, Сделать VIP (да/нет))

Ссылка Разместить - ссылка на Аяксе, при нажатии на которую открывается окно в котором выставляем срок размещения - 1 мес, 2 мес, 6 мес., 12 мес.), Ссылка Сделкать VIP - это ссылка на Аяксе, при нажатии на которую баннер размещается дополнительно в блоке VIP, блок размещается справа на каждой странице

3. Редактирование страниц (О проекте и т.п.)

Бюджет за проект 5000 рублей + хороший отзыв. Ждем новичков на фрилансе.