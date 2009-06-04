Цель: Создать WEB-messenger для того чтобы двое пользователей сайта имели возможность общаться через посредника (оператора) который в свою очередь вправе редактировать сообщения собеседников. + функции сайта знакомств (Анкеты, Фото-альбомы, поиск по ...
Требуется сделать каталог баннеров
Требуется сделать каталог баннеров типа этого bannerbum.ru
Проект простой и бюджет не большой, поэтому проект отдадим новичкам.
Краткое ТЗ:
Пишем на PHP5, MySQL, Ajax (большинство функций для удобства написать на нем).
Публичная версия сайта:
1. Каталог баннеров
Рубрикатор баннеров.
Все баннеры размещаются строго по рубрикатору, на главной странице размещаются последние баннеры.
2. О проекте
На этой странице размещается информация о проекте.
3. Добавить баннер
Форма регистрации нового пользователя, поля формы: Логин, ФИО, Страна, Город, E-mail, Сайт, Пароль, Пароль еще раз, О себе,
Пригласить друзей.
4. Стоимость размещения
На странице размещается стоимость размещения баннеров.
5. Вопросы и ответы
На этой странице размещаются вопросы пользователей и ответы администрации. Вопрос без ответа не публикуется. Также на
странице размещается форма отправки вопросов.
6. Поиск по каталогу баннеров (по ключевым словам).
Поля формы вопрос-ответ:
- Имя
- Текст вопроса
- Капча
Отправить
6. Обратная связь
На этой странице размещается стандартная форма обратной связи.
Профиль пользователя:
1. Мой профиль
(страница редактирования данных, указанных при регистрации)
2. Добавить баннер
система отправки заявки на размещение нового баннера:
Поля для добавления баннера: URL, Файл банера ((100X100 точек, формат gif/jpg), Ключевые слова для поиска (слова или
словосочетания через запятую, по которым ваш баннер будут находить в поиске).
После того как заявка будет оформлена и отправлена на почту администратора приходит сообщение о новой заявке. После оплаты и
размещения, пользователю приходит уведомление о размещении баннера, крометого за 2 недели до отключения через каждые два дня
пользователю приходит сообщение о том, что срок размещения его баннера заканчивается такого то числа.
Профиль администратора:
1. Пользователи
2. Баннеры (таблица: Пользователь, Картинка баннера, Урл, Раздел, Разместить, Сделать VIP (да/нет))
Ссылка Разместить - ссылка на Аяксе, при нажатии на которую открывается окно в котором выставляем срок размещения - 1 мес, 2 мес, 6 мес., 12 мес.), Ссылка Сделкать VIP - это ссылка на Аяксе, при нажатии на которую баннер размещается дополнительно в блоке VIP, блок размещается справа на каждой странице
3. Редактирование страниц (О проекте и т.п.)
Бюджет за проект 5000 рублей + хороший отзыв. Ждем новичков на фрилансе.
Заявки фрилансеров
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