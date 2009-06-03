Цель: Создать WEB-messenger для того чтобы двое пользователей сайта имели возможность общаться через посредника (оператора) который в свою очередь вправе редактировать сообщения собеседников. + функции сайта знакомств (Анкеты, Фото-альбомы, поиск по ...
Проект по созданию сайта авто объявлений
Здравствуйте уважаемые Фрилансеры!
Предлагаю вам проект по созданию сайта по тематике и дизайну похожую на сайт автообявлений по адресу http://www.turbo.az
Этот сайт должен управятся админом с помощью CMS.Не обязательно создавать новую CMS вы можете адаптировать любую,хорошо себя показавшую, русифицированную CMS-ку.Дизайн должен быть простым и приятным для глаза.Предоплату не просить!Всё будет оплачено после того как мой сайт будет мне показан и проверен мною на любом из бесплатных сервисов!Так же хочу сказать что я знаю что такое создавать сайт с помощью СMS и прошу вас указывать мне умеренные суммы за вашу роботу!Жду ваших предложений!
Жду ваши предложения на адрес: [email protected]
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