Проект по созданию сайта авто объявлений

Здравствуйте уважаемые Фрилансеры!

Предлагаю вам проект по созданию сайта по тематике и дизайну похожую на сайт автообявлений по адресу http://www.turbo.az

Этот сайт должен управятся админом с помощью CMS.Не обязательно создавать новую CMS вы можете адаптировать любую,хорошо себя показавшую, русифицированную CMS-ку.Дизайн должен быть простым и приятным для глаза.Предоплату не просить!Всё будет оплачено после того как мой сайт будет мне показан и проверен мною на любом из бесплатных сервисов!Так же хочу сказать что я знаю что такое создавать сайт с помощью СMS и прошу вас указывать мне умеренные суммы за вашу роботу!Жду ваших предложений!

Жду ваши предложения на адрес: [email protected]