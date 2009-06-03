Фунции модуля: - скрывать флеш плеер под хайд пока пользователь не перейдет по какомуто количеству ссылок после етого окно с хайдом пропадает и пользователь смотрит видео - скрывать ссылки для скачивания ...
Настройка интернет магазина ОС Коммерц
Требуется небольшая настройка способов заказа.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $30Веб-программирование2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $100
Нужна панель визуального редактора для самописной cms.Завершен16 лет назад
- $100
Необходимо вставить код в шаблон битрикса, под контакты.Завершен16 лет назад
Нужно сделать граббинг каталога сайта и залить названия ссылок в экселевский файлЗавершен16 лет назад
Есть сайт нужно выполнить одну из следующих работ (или все). ТЗ в файле.Закрыт16 лет назад
Здравствуйте! Нужен человек, или, желательно, группа людей, которые помогут реализовать идею для стартапа. Портал будет представлять из себя сборник текстов (суть идеи расскажу при личном контакте выбранному кандидату). ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
Техническое задание в приложение От Вас: - сроки - цены - формы оплаты - контакты А также - рекомендации - примеры работВеб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Срок проекта 7-10 дней. Интересует: • Полная занятость на это время нашего проекта. • Разработчик только из Санкт-Петербурга • AS-3 • Возможность личной встречи и периодической совместной работы в нашем офисе. • Умение быстро и ...Закрыт16 лет назад
Нуждаюсь в человеке который в вордпрессе как рыба в воде. У которого есть опыт создания(хороших и разных) сайтов на данной платформе.( в портфолио) Человек нужен для создания и дальнейшего суппорта проекта на вордпрессе. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
Срочно требуется написать скрипт который сохраняет историю с чата на сайт 1. вид архива календарь с днями плюс с часами 2. история автоматически сохраняется каждый час ...Закрыт16 лет назад