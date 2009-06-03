Срочно требуется скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка181 просмотр

Срочно требуется написать скрипт который сохраняет историю с чата на сайт

1. вид архива календарь с днями плюс с часами

2. история автоматически сохраняется каждый час

Просьба пишите в АСЮ 550797608

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16 лет назад
sergindo
Сергей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров