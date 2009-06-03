Добрый день, коллеги Есть интернет-магазин на Shop-Script Premium, в нем есть функция экспорта каталога в CSV. Существует так же каталог интернет-магазинов Shop.tut.by куда нужно импортировать каталог из магазина. ...
Срочно требуется скрипт
Срочно требуется написать скрипт который сохраняет историю с чата на сайт
1. вид архива календарь с днями плюс с часами
2. история автоматически сохраняется каждый час
Просьба пишите в АСЮ 550797608
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