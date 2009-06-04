Переделать экспорт каталога

Добрый день, коллеги

Есть интернет-магазин на Shop-Script Premium, в нем есть функция экспорта каталога в CSV.

Существует так же каталог интернет-магазинов Shop.tut.by куда нужно импортировать каталог из магазина.

В приложении:

example_excel_import - формат в котором экспортируются из шоп-скрипт

sample - формат в котором необходимо импортировать каталог в shop.tut.by

Жду от вас вопросов и предложений.

Оплата WMZ либо наличные в Минске