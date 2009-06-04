Переделать экспорт каталога

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  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок144 просмотра

Добрый день, коллеги

Есть интернет-магазин на Shop-Script Premium, в нем есть функция экспорта каталога в CSV.

Существует так же каталог интернет-магазинов Shop.tut.by куда нужно импортировать каталог из магазина.

В приложении:

example_excel_import - формат в котором экспортируются из шоп-скрипт

sample - формат в котором необходимо импортировать каталог в shop.tut.by

Жду от вас вопросов и предложений.

Оплата WMZ либо наличные в Минске

16 лет назад
ivan_boika
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

tehnogorod
Артем 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$25
2 дня
Артем - исключительно приятный в общении и работе профессионал. Рекомендую как пунктуального и хорошего специалиста и человека. Спасибо!
Приятно работать с Иваном, поставил задачу, согласился с уточнениями, сразу оплатил. Буду рад еще поработать вместе!

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tehnogorod
Артем 
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17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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