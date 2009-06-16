Натянуть на джумлу

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок215 просмотров

Натянуть на джумлу сайт: http://domsol.ru/

Joomla
16 лет назад
timss
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

Kumbas
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$30
2 дня
Денис сделал почти всё. Но делал как то без особого желания и довольно доолго. Видно, что человек разбирается, однако скорости не помешало бы. А в целом: Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

Kumbas
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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