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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
5 баллов
13 лет назад
Денис справился с этим заданием. Хотя по ходу работы и запутался в моих указаниях, из-за чего затянул сроки. Поэтому могу поставить только 5 баллов из 10 возможных.
Ответный отзыв
Очень тепреливый и вежлвый закачик, от сотрудничества получил только позитивные имоции. Спасибо!
$15
10 баллов
14 лет назад
Если для вас приоритетом в выборе специалиста являются: 1) профессионализм; 2) ответственность; 3) оперативность; то Денис, тот специалист,которого вы ищите! Рекомендую! Денис, тебе еще раз спасибо))) Надеюсь на долгосрочное сотрудничество и совместные успешные проекты! ;-)
Ответный отзыв
Четка поставленная задача, оплата во время. Человек приятный в общении. Всем рекомендую!!! Очень хороший заказчик.
$25
10 баллов
14 лет назад
Сделал все довольно быстро и полностью выполнил поставленную задачу. При этом по деньгам получилось для меня выгодно. Ничего плохого сказать не могу - я доволен совместной работой.
$50
10 баллов
14 лет назад
Денис, отличный профессионал своего дела, очень порядочный молодой человек. С поставленной задачей справился на много быстрее, чем я ожидал, работу сделал отлично. В общении очень вежливый, в будущем планирую поддерживать тесное сотрудничество. Очень рекомендую...
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7 отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
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1 отзыв
от $150
от 5 дней
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1 отзыв
от $200
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Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга