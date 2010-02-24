Kumbas

Денис Прохор Kumbas

 
39 летБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Bety888
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Верстка сайта на Джумле после редизайна
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
AlexRus
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
5 баллов
13 лет назад
Поправить верстку для нескольких страниц
Денис справился с этим заданием. Хотя по ходу работы и запутался в моих указаниях, из-за чего затянул сроки. Поэтому могу поставить только 5 баллов из 10 возможных.
Очень тепреливый и вежлвый закачик, от сотрудничества получил только позитивные имоции. Спасибо!
Ответный отзыв
newcoops
Максим 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-2)
$15
10 баллов
14 лет назад
Сделать верстку макетов!
Если для вас приоритетом в выборе специалиста являются: 1) профессионализм; 2) ответственность; 3) оперативность; то Денис, тот специалист,которого вы ищите! Рекомендую! Денис, тебе еще раз спасибо))) Надеюсь на долгосрочное сотрудничество и совместные успешные проекты! ;-)
Четка поставленная задача, оплата во время. Человек приятный в общении. Всем рекомендую!!! Очень хороший заказчик.
Ответный отзыв
MarVal
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Сверстать страницу по готовому макету
Сделал все довольно быстро и полностью выполнил поставленную задачу. При этом по деньгам получилось для меня выгодно. Ничего плохого сказать не могу - я доволен совместной работой.
SVPovetkin
Сергей 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Сделать шаблон для Joomla
Денис, отличный профессионал своего дела, очень порядочный молодой человек. С поставленной задачей справился на много быстрее, чем я ожидал, работу сделал отлично. В общении очень вежливый, в будущем планирую поддерживать тесное сотрудничество. Очень рекомендую...
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