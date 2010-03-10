Сделать верстку макетов!

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок235 просмотров

Добрый день!

Нужно сделать верску макетов. Макеты вышлю исполнителям.

- шапка (небо) – резиновая на всю ширину.

- весь сайт центрируется по центру

- тянется от 1024 до 1152

Жду сроков и стоимость за 1 макет?

15 лет назад
newcoops
Максим 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

Kumbas
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Если для вас приоритетом в выборе специалиста являются: 1) профессионализм; 2) ответственность; 3) оперативность; то Денис, тот специалист,которого вы ищите! Рекомендую! Денис, тебе еще раз спасибо))) Надеюсь на долгосрочное сотрудничество и совместные успешные проекты! ;-)
Четка поставленная задача, оплата во время. Человек приятный в общении. Всем рекомендую!!! Очень хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

Kumbas
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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