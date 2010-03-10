Сделать верстку макетов!

Если для вас приоритетом в выборе специалиста являются: 1) профессионализм; 2) ответственность; 3) оперативность; то Денис, тот специалист,которого вы ищите! Рекомендую! Денис, тебе еще раз спасибо))) Надеюсь на долгосрочное сотрудничество и совместные успешные проекты! ;-)