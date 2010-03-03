Консультант по CMS Joostina

Нужен специалист-консультант, которому можно звонить по телефону, задавать разные вопросы по работе сайта, спрашивать советы - как лучше сделать и т.п. Сейчас уже есть вопросы по шаблонам, где-то надо шрифт поменять, где-то картинку фоновую задать, отступы, подчёркивания и др.

Это постоянная работа, с фиксированной и небольшой оплатой. Примерный объём работы за месяц - пара советов по телефону и 1 исправление шаблона.

Для связи нужен телефон, абонент д.б. в России, в другие страны звонить дорого! Мобильный или городской - любой.

Оплата в конце месяца банковским переводом.