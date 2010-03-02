Исправить css код для поддержки другого размера

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Закрыт2 заявки159 просмотров

Исправить css код, чтобы была поддержка других размеров изображения.

Сейчас размер для 17x46. Другой размер будет 25x74. Высота иконки 24.

CSS
15 лет назад
Lorge
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
31 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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