Необходима верстка однотипных макетов

Здравствуйте! Нужно сверстать пару простеньких блоков, как они выглядят - прилагаю файл. Текста все должны быть словами. При наведении на стрелки вверх/вниз они должны становиться зелеными/оранжевыми + сверху должно появляться пояснение. ...