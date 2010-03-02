Необходима верстка однотипных макетов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки186 просмотров

Необходимо сверстать однотипные макеты.

Требования к верстке:

- Минимум (X)HTML-кода (DIV верстка)

- Кросбраузерность и валидность кода;

- На выходе должен получиться резиновый сайт

- Шаблон должен быть максимально приближен к оригиналу

Требования к исполнителю:

- Опыт работы

- Четкое соблюдение поставленных сроков

Кол-во макетов: около 20

Кол-во PSD файлов: 10

Всех соискателей просьба указывать сроки, опыт работы и стоимость.

Пример макетов в приложенном файле.

Для связи можно использовать ICQ 194893534

HTML
15 лет назад
4you4ever
34 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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