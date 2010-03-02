Есть макеты - главная и страница катаолга. Всвязи с дефолтом штатного верстальщика требуется быстро разрезать макет под самописный движок. Движок напоминает umi.cms, особых отличий от других движков нет. Технические подробности - победителю. В ...
Необходима верстка однотипных макетов
Необходимо сверстать однотипные макеты.
Требования к верстке:
- Минимум (X)HTML-кода (DIV верстка)
- Кросбраузерность и валидность кода;
- На выходе должен получиться резиновый сайт
- Шаблон должен быть максимально приближен к оригиналу
Требования к исполнителю:
- Опыт работы
- Четкое соблюдение поставленных сроков
Кол-во макетов: около 20
Кол-во PSD файлов: 10
Всех соискателей просьба указывать сроки, опыт работы и стоимость.
Пример макетов в приложенном файле.
Для связи можно использовать ICQ 194893534
Заявки фрилансеров
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