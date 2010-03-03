Сверстать пару небольших блоков

Здравствуйте!

Нужно сверстать пару простеньких блоков, как они выглядят - прилагаю файл.

Текста все должны быть словами. При наведении на стрелки вверх/вниз они должны становиться зелеными/оранжевыми + сверху должно появляться пояснение. Которое должно ложиться на контент, находящийся над блоком. То есть не занимать место. Если это возможно.

Жду предложения. Спасибо!