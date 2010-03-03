Сверстать пару небольших блоков

  1. Биржа фриланса
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Завершен4 заявки308 просмотров

Здравствуйте!

Нужно сверстать пару простеньких блоков, как они выглядят - прилагаю файл.

Текста все должны быть словами. При наведении на стрелки вверх/вниз они должны становиться зелеными/оранжевыми + сверху должно появляться пояснение. Которое должно ложиться на контент, находящийся над блоком. То есть не занимать место. Если это возможно.

Жду предложения. Спасибо!

15 лет назад
Samovar_JR
Максим 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Poplava
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Сделал все качественно и в срок, помог при разработке, подсказал пару идей. Все супер )
Четко поставил задачу для выполнения. Оплатил в срок. Хороший заказчик!

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Poplava
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад

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