Сверстать тему для WordPress

Привет комьюнити

Есть макет для wordpress (одна страница), который нужно сверстать.

Есть готовый сайт на wordpress, функциональность пойти 1 в 1 как на http://www.pokerjunkie.com.

Свёрстанный макет нужно внедрить в Wordpress. Страниц на сайте много, так что после внедрения каркаса нужно будет довнедрять тему на элементы формы, и прочие элементы сайта.

Просьба отписаться тем, кто реально ШАРИТ в блочном HTML-кодировании по стандартам W3C, а так же хорошо разбирается в тонкостях внедрения макетов в WordPress.