Верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен26 заявок490 просмотров

Нужно сверстать сайт (2 типовые страницы).

В приложении макеты страниц и уточнение к заданию.

Нужны сроки и стоимость.

15 лет назад
KyivProjects
43 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Poplava
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Верстка хорошая, проверил на валидаторе. Без ошибок. Работу выполнил в срок. Спасибо.
Заказчик четко поставил задачу. После выполнения своевременно оплатил без лишних вопросов. Спасибо. Приятно с Вами иметь дело.

Заявки фрилансеров

Poplava
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад

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