Добрый день. Необходимо сверстать страничку из PSD. Страничка в приложении.. Выбор падет на минимальные сроки и стоимость. Думаю в районе 300-500 р.
Верстка сайта
Нужно сверстать сайт (2 типовые страницы).
В приложении макеты страниц и уточнение к заданию.
Нужны сроки и стоимость.
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