Поправить и оттюнить верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки268 просмотров

Нужно поправить верстку на http://vaz-trade.ru

1. Вставить альты к изображениям.

2. Исправить небрежности вывода графики в уголках слайд-новостей, вывода списка компаний и рубрик, фиксить вывод формы обратной связи в контактах.

3. Выправить код и стили в соответствии с требованиями к дружелюбным к поисковым системам сайтам.

Пишите цену в проект, указывайте портфолио. Для подобной работы после выполнения этого будет создан следующий проект.

15 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

browsepointer
Федотов 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва(-1)
15 лет назад
$10
1 день
Работы выполнена с учетом всех поправок. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

browsepointer
Федотов 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва(-1)
15 лет назад

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