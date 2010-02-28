Есть готовая верстка главной страницы, на её основе доверстать остальные страницы(около 20 но они типичные) и

внести некоторые поправки в главную страницу основываясь на index.psd

Все основные стили уже прописаны, шапка есть, сайдбар есть, все остальное не сложно, но страниц много:

http://inred.ru/tz.rar - все файлы(26Mb)

Срок, не более 4-5 дней(в реале работы на день, максимум на 2).