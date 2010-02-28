Ужасно в лом самостоятельно верстать шаблон, поэтому ищу человека. который это для меня сделает. Компенсация - 1000р (вроде адекватная цена) для Div верстки без использования микроформатов (они пока что и не нужны). ...
Верстка сайта
Сайт состоит из одной страницы и пятью выплывающими окнами.
более подробно уже в переписке
оплата по факту завершения проекта
400р на яд
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $30
Доработать верстку сайта.Завершен15 лет назад
Нужно поправить верстку на http://vaz-trade.ru 1. Вставить альты к изображениям. 2. Исправить небрежности вывода графики в уголках слайд-новостей, вывода списка компаний и рубрик, фиксить вывод формы обратной связи в ...Завершен15 лет назад
- $10
Нужен готовый шаблон для Virtuemart joomla . речь о готовом простиньком шаблоне. макс 10$HTML-верстка4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Есть готовая верстка главной страницы, на её основе доверстать остальные страницы(около 20 но они типичные) и внести некоторые поправки в главную страницу основываясь на index.psd Все основные стили уже прописаны, ...Закрыт15 лет назад
- $25
Сверстать макет шапки и прилепить к стандартному шаблону Ja_Party, сохраняя валидность кода, макет в вложении. Иконки должны быть ссылками, подписи текстовые ссылки.Завершен15 лет назад
- $80
Есть шаблон главной страницы в .psd и других разделов (т.е. то как я хочу что бы выглядел сайт). Нужно создать дизайн под Joomla 1.5 самой главной страницы и дополнительных страниц(контент типа новости). Разбить все на ...Завершен15 лет назад
- $30
Макет в приложении, отдам предпочтение исполнителю который сразу и натянет свою верстку этой странички на мой сайт, под управлением шоп-скрипт вебасист.HTML-верстка12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $15
Все нарисовано в макете он прикреплен как index.jpg,вот сайт http://arsenal-les.ru/index.php его нужно сделать как на макете.Закрыт15 лет назад
- $10
Требуется сверстать быстро простой макетик. Сегодня должно быть готово. Оплата 300р. Дивами, кроссбраузерно. Макет фиксированный.Завершен15 лет назад