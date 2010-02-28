Верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок353 просмотра

Сайт состоит из одной страницы и пятью выплывающими окнами.

более подробно уже в переписке

оплата по факту завершения проекта

400р на яд

15 лет назад
redoctober
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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