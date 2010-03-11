Нужно поправить верстку на http://vaz-trade.ru 1. Вставить альты к изображениям. 2. Исправить небрежности вывода графики в уголках слайд-новостей, вывода списка компаний и рубрик, фиксить вывод формы обратной связи в ...
Приватный проект для Мирошниченко Марии (Homusik)
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