Приватный проект для Мирошниченко Марии (Homusik)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки251 просмотр

Доработать верстку сайта.

15 лет назад
Imort
Иван 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Homusik
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
12 отзывов(-1)
15 лет назад
$30
3 дня
Отличный работник. Сыграла огромную, решающую роль в развитие проекта. Всем советую обращаться, не пожалеете. Отличное качество, отличные сроки, все отлично!
Редкий экземпляр на 100% порядочного заказчика, и, видно, отличного человека. Крайне приятно было работать с вами:)

Заявки фрилансеров

Homusik
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
12 отзывов(-1)
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Поправить и оттюнить верстку

    Нужно поправить верстку на http://vaz-trade.ru 1. Вставить альты к изображениям. 2. Исправить небрежности вывода графики в уголках слайд-новостей, вывода списка компаний и рубрик, фиксить вывод формы обратной связи в ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Доверстать

    $100

    Есть готовая верстка главной страницы, на её основе доверстать остальные страницы(около 20 но они типичные) и внести некоторые поправки в главную страницу основываясь на index.psd Все основные стили уже прописаны, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка PSD макета под Joomla 1.5

    $80

    Есть шаблон главной страницы в .psd и других разделов (т.е. то как я хочу что бы выглядел сайт). Нужно создать дизайн под Joomla 1.5 самой главной страницы и дополнительных страниц(контент типа новости). Разбить все на ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка макета 1 странички!

    $30

    Макет в приложении, отдам предпочтение исполнителю который сразу и натянет свою верстку этой странички на мой сайт, под управлением шоп-скрипт вебасист.

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка простого макета

    $10

    Требуется сверстать быстро простой макетик. Сегодня должно быть готово. Оплата 300р. Дивами, кроссбраузерно. Макет фиксированный.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Требуется верстка макета

    Срочно требуется отверстать макет. (главная и внутренняя) Требования: блочная, резина, валидноcть, кроссбраузерность (ff, ie, opera, chrome). Макет простой, два исполнителя подряд взяли и пропали, поэтому если сейчас у вас нет времени - прошу ...

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужна помошь по созданию psd или html шаблона.

    Вообшем нужен человек который поможет как бы собрать шаблон по частям. я работаю с фотошопом но никогда не делал шаблоны. скажем так я знаю как должно выгледеть и могу показать как выглядят отдельные части, верхушка ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад