Верстка блога

Ужасно в лом самостоятельно верстать шаблон, поэтому ищу человека. который это для меня сделает.

Компенсация - 1000р (вроде адекватная цена) для Div верстки без использования микроформатов (они пока что и не нужны).

Шаблон выглядит так

http://www.weblancer.net/users/Killme777/portfolio/844661.html#item

Не очень сложен для гуру-верстальщиков имеющих уже свои собственные skeleton-разметки для блогов с 2х колоночной версткой.

Сроки не жмут, но по себе знаю, что такой шаблон верстается за 5-6 часов с нуля, поэтому срок поставлю 4 дня, чтобы хотябы какой то был.

Не нравится цена - назначаем свою в пределах разумного (я все таки сам в прошлом верстальщик - "немного" понимаю "что к чему" :) ).