Верстка блога

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок445 просмотров

Ужасно в лом самостоятельно верстать шаблон, поэтому ищу человека. который это для меня сделает.

Компенсация - 1000р (вроде адекватная цена) для Div верстки без использования микроформатов (они пока что и не нужны).

Шаблон выглядит так

http://www.weblancer.net/users/Killme777/portfolio/844661.html#item

Не очень сложен для гуру-верстальщиков имеющих уже свои собственные skeleton-разметки для блогов с 2х колоночной версткой.

Сроки не жмут, но по себе знаю, что такой шаблон верстается за 5-6 часов с нуля, поэтому срок поставлю 4 дня, чтобы хотябы какой то был.

Не нравится цена - назначаем свою в пределах разумного (я все таки сам в прошлом верстальщик - "немного" понимаю "что к чему" :) ).

HTML
15 лет назад
So1
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

alox23
45 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$30
1 день
Всё быстро и четко. Отдал PSD, на следующий день забрал макет в точности повторяющий дизайн. Были некоторые "недостатки" ито по моей вине - мне нужно было бы изначально описать "основные моменты", но всё было устранено очень быстро. Реальный пример - Александр устранил проблему пока я делал скриншот и отправлял его в аську :) Приятно было поработать +
Чёткость ТЗ, адекватность заказчика, своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

alox23
45 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад

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