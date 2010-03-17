Готовый дизайн "натянуть" на cms amiro "Визитка"

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок223 просмотра

Готовый дизайн нужно "натянуть" на cms amiro "Визитка" . В такого вида работ нуждаемся постоянно. Цена вопроса 2000 руб. Звоните: 8(926)560-55-00.

15 лет назад
zaharchenkoa
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

nengyryt
41 год
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$40
3 дня
Работа выполнена в полном объеме. Сайт функционирует без ошибок. Рекомендую.
Прекрасный заказчик. Предоплата полная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

nengyryt
41 год
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад

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