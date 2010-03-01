Готовый дизайн нужно "натянуть" на cms amiro "Визитка" . В такого вида работ нуждаемся постоянно. Цена вопроса 2000 руб. Звоните: 8(926)560-55-00.
Нужна качественная верстка
Нужен опытный человек, который может сверстать 4 страницы для Magento, и натянуть их на систему управления контентом. При хорошо выполненной работе возможно постоянное сотрудничество.
Рассмотрю предложения опытных верстальщиков, которые заинтересованы разобраться в этой системе. Будете работать в паре с человеком, который все покажет и расскажет. Нужна личная встреча.
Заявки фрилансеров
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