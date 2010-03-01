Нужна качественная верстка

Нужен опытный человек, который может сверстать 4 страницы для Magento, и натянуть их на систему управления контентом. При хорошо выполненной работе возможно постоянное сотрудничество.

Рассмотрю предложения опытных верстальщиков, которые заинтересованы разобраться в этой системе. Будете работать в паре с человеком, который все покажет и расскажет. Нужна личная встреча.