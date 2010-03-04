Сверстать качественно (работы мало)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок331 просмотр

Шаблон готов, надо сверстать только контентную часть (одну доп. внутреннюю страницу из psd). В контентной части все просто: небольшая табличка. Качество 100%-е нужно, кросс-браузерность. БЕЗ предоплаты (см. мои отзывы). Оплата по WM.

15 лет назад
agubkin
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vitalbka
Виталий 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Работа была сделана на отлично и оперативно, спасибо!!!
Хороший заказчик, четкое и понятное ТЗ. Всегда на связи, приятный в общении человек. Оплата по факту выполненной работы четко в срок после приема работы без задержек, спасибо. Рад буду длительному сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

vitalbka
Виталий 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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