http://coffee-club.kz/ вот тут все едет, надо поправить стучать в асю:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
Верстка для shop-script из html (1.24)
Нужно прицепить к шоп скрипту простенький шаблончик(html)
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