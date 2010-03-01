Верстка для shop-script из html (1.24)

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Закрыт2 заявки123 просмотра

Нужно прицепить к шоп скрипту простенький шаблончик(html)

HTML
15 лет назад
AlyD
33 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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