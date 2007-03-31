Samovar_JR

Максим Хрящев Samovar_JR

 
NaN летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Сверстать пару небольших блоков

    Здравствуйте! Нужно сверстать пару простеньких блоков, как они выглядят - прилагаю файл. Текста все должны быть словами. При наведении на стрелки вверх/вниз они должны становиться зелеными/оранжевыми + сверху должно появляться пояснение. Которое должно ложиться на контент, находящийся ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен скрипт-парсер сайтов с объявлениями

    $500

    Требуется к существующему скрипту (который парсит 1 сайт) добавить еще 6 парсерсов – 6 сайтов. Все сайты разные, данные расположены по-разному. Логиниться на сайтах не надо. За дополнительной информацией – стучитесь в icq. Требуется опытный ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Оживить сайт

    Здравствуйте! Требуются люди для проявления активности, нужно 2-3 человека, которые под разными логинами (по 10 штук на чел) будут добавлять комментарии к новостям, добавлять ссылки на интересные новости и другое, подразумевающее проявление активности. Задача – ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создать логотип для сайта

    $250

    Здравствуйте! Необходимо создать логотип для развлекательного сайта. Лого должно быть легко читаемым, в зеленом цвете, в стиле веб 2.0 Более подробная информация после выбора исполнителя. Пожалуйста, пишите сразу сроки и стоимость. Спасибо :)

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создать небольшой проект

    Здравствуйте! Нам нужно создать небольшую, пока что простенькую, рекламную систему. Которая позволяла бы размещать код на сайтах (яваскрипт), отображающий рекламу. - Реклама будет представлять собой загловок-ссылку, описание, картинку-ссылку Каждый код настраивается на показ от 1й до 3х ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перекомпиляция PHP

    Здравствуйте! Нужно провести небольшую настройку сервера, которая заключается в включении FTP функций. Сейчас эти функции отключены, что затрудняет работу с сервером. Пожалуйста, стучитесь сразу в ICQ: 920-209

    PHP
    Настройка сервера/ПО1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен небольшой скрипт

    Здравствуйте! Нужен небольшой скрипт, который бы копировал определенные папки с одного сервера на другой сразу после его выполнения. С предложениями, пожалуйста, пишите в ICQ: 920-209 , Максим

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Небольшая настройка сервера

    Здравствуйте! Нужна помощь в выполнении несложной задачи: Нужно добавить виртуальный хост (домен есть) на сервере, сделать к нему фтп/ssh пользователя. Присутствует панель Webmin Все вопросы, пожалуйста, в ICQ: 920-209 / пишите в оффлайн

    Настройка сервера/ПО6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Pop-Under скрипт

    Нужен пробивной поп-андер скрипт, чтобы Opera, IE, Firefox его не блокировали. Никаких админ-панелей и прочих сложностей к нему делать не нужно. Достаточно только код, который будет вставляться в код сайта. Пожалуйста, указывайте цену и срок разработки.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен сайт

    $500

    Здравствуйте! Мне нужно перевести мой сайт на новый движок (вместе с БД), сейчас он существует (по-другому не скажешь) на Php-Nuke. Желательно сразу с дизайном. Срок - до 3х недель. Вся информация в прикрепляемом .doc-документе. Адрес сайта: http://myzuka.ru

    PHP
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
Poplava
Игорь 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Сверстать пару небольших блоков
Четко поставил задачу для выполнения. Оплатил в срок. Хороший заказчик!
Сделал все качественно и в срок, помог при разработке, подсказал пару идей. Все супер )
Ответный отзыв
Sestra75
Ульяна 
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
45 отзывов
$50
10 баллов
14 лет назад
Оживить сайт
Очень рада сотрудничеству;в процессе работы всегда могу обратиться за помощью или советом. Заказчик с большим пониманием и уважением относится к фрилансерам. Оплата труда достойная и своевременная. Большое спасибо!
Приятный в общении человек, хорошо справляется с заданием, постоянно отчитывается о проделанной работе, советуем! )
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Heyheyheykids
Ольга Хр 
65 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$200
10 баллов
15 лет назад
Создать логотип для сайта
Самый лучший заказчик на свете!!!!Всем бы таких!
Отличный креативный дизайнер. Работу выполнила качественно и в срок, предложила много вариантов лого, оперативно вносила поправки. В итоге к выбранному лого было отрисовано несколько вариаций, за что очень благодарен Александре. Советую всем, будем работать дальше!
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site_creators
Александр 
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
32 отзыва(-4)
$45
10 баллов
17 лет назад
Нужен небольшой скрипт
Четкая постановка задачи, 50% предоплата сразу, 50% при сдаче проекта, похвала за выполненную работу -большего и желать не приходится) Спасибо, Максим.
Выполнил работу в указанный срок, нареканий к человеку нет. Впечатления - исключительно положительные.
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