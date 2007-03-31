Samovar_JR

Здравствуйте! Нужно сверстать пару простеньких блоков, как они выглядят - прилагаю файл. Текста все должны быть словами. При наведении на стрелки вверх/вниз они должны становиться зелеными/оранжевыми + сверху должно появляться пояснение. Которое должно ложиться на контент, находящийся ...
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $500
Требуется к существующему скрипту (который парсит 1 сайт) добавить еще 6 парсерсов – 6 сайтов. Все сайты разные, данные расположены по-разному. Логиниться на сайтах не надо. За дополнительной информацией – стучитесь в icq. Требуется опытный ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Требуются люди для проявления активности, нужно 2-3 человека, которые под разными логинами (по 10 штук на чел) будут добавлять комментарии к новостям, добавлять ссылки на интересные новости и другое, подразумевающее проявление активности. Задача – ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $250
Здравствуйте! Необходимо создать логотип для развлекательного сайта. Лого должно быть легко читаемым, в зеленом цвете, в стиле веб 2.0 Более подробная информация после выбора исполнителя. Пожалуйста, пишите сразу сроки и стоимость. Спасибо :)Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад
Здравствуйте! Нам нужно создать небольшую, пока что простенькую, рекламную систему. Которая позволяла бы размещать код на сайтах (яваскрипт), отображающий рекламу. - Реклама будет представлять собой загловок-ссылку, описание, картинку-ссылку Каждый код настраивается на показ от 1й до 3х ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте! Мне нужно переустановить Apache в jail'е на моем сервере. Сейчас apache не может быть запущен, вообще непонятно почему... Жду ваших предложений в ICQ: 920-209, МаксимСистемное администрирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Здравствуйте! Нужно провести небольшую настройку сервера, которая заключается в включении FTP функций. Сейчас эти функции отключены, что затрудняет работу с сервером. Пожалуйста, стучитесь сразу в ICQ: 920-209Настройка сервера/ПО1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Здравствуйте! Нужен небольшой скрипт, который бы копировал определенные папки с одного сервера на другой сразу после его выполнения. С предложениями, пожалуйста, пишите в ICQ: 920-209 , МаксимВеб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Здравствуйте! Нужна помощь в выполнении несложной задачи: Нужно добавить виртуальный хост (домен есть) на сервере, сделать к нему фтп/ssh пользователя. Присутствует панель Webmin Все вопросы, пожалуйста, в ICQ: 920-209 / пишите в оффлайнНастройка сервера/ПО6 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен пробивной поп-андер скрипт, чтобы Opera, IE, Firefox его не блокировали. Никаких админ-панелей и прочих сложностей к нему делать не нужно. Достаточно только код, который будет вставляться в код сайта. Пожалуйста, указывайте цену и срок разработки.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
Здравствуйте! Мне нужно перевести мой сайт на новый движок (вместе с БД), сейчас он существует (по-другому не скажешь) на Php-Nuke. Желательно сразу с дизайном. Срок - до 3х недель. Вся информация в прикрепляемом .doc-документе. Адрес сайта: http://myzuka.ruСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен17 лет назад