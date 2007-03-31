Samovar_JR

Нужен пробивной поп-андер скрипт, чтобы Opera, IE, Firefox его не блокировали. Никаких админ-панелей и прочих сложностей к нему делать не нужно. Достаточно только код, который будет вставляться в код сайта. Пожалуйста, указывайте цену и срок разработки.