Здравствуйте!

Требуются люди для проявления активности, нужно 2-3 человека, которые под разными логинами (по 10 штук на чел) будут добавлять комментарии к новостям, добавлять ссылки на интересные новости и другое, подразумевающее проявление активности.

Задача – оживить сайт, наполнить его интересными дискуссиями, поддерживать реальных пользователей в разговоре и пр.

10 аккаунтов на человека, 3 новости от каждого, 5 комментариев от каждого - в сутки выходит 30 ссылок на интересные новости, 50 комментариев с человека

Требования:

- Хорошее знание русского языка

- Позитивный настрой к работе

Принимаем предложения до понедельника-вторника.

Возьмем на испытательный оплачиваемый срок (1-7 дней) с последующим "принятием в штаб".

Работать необходимо 7 дней в неделю, на выходных можно через раз, кроме основной работы надо будет сообщать о багах на сайте, на которых вы можете наткнуться.

Жду ваши предложения – пожалуйста, сразу указывайте стоимость вашей работы в месяц.

P.S. Тематика сайта - развлечение, интересные новости. То есть ничего специфического