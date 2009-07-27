Оживить сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен15 заявок446 просмотров

Здравствуйте!

Требуются люди для проявления активности, нужно 2-3 человека, которые под разными логинами (по 10 штук на чел) будут добавлять комментарии к новостям, добавлять ссылки на интересные новости и другое, подразумевающее проявление активности.

Задача – оживить сайт, наполнить его интересными дискуссиями, поддерживать реальных пользователей в разговоре и пр.

10 аккаунтов на человека, 3 новости от каждого, 5 комментариев от каждого - в сутки выходит 30 ссылок на интересные новости, 50 комментариев с человека

Требования:

- Хорошее знание русского языка

- Позитивный настрой к работе

Принимаем предложения до понедельника-вторника.

Возьмем на испытательный оплачиваемый срок (1-7 дней) с последующим "принятием в штаб".

Работать необходимо 7 дней в неделю, на выходных можно через раз, кроме основной работы надо будет сообщать о багах на сайте, на которых вы можете наткнуться.

Жду ваши предложения – пожалуйста, сразу указывайте стоимость вашей работы в месяц.

P.S. Тематика сайта - развлечение, интересные новости. То есть ничего специфического

16 лет назад
Samovar_JR
Максим 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Sestra75
Ульяна 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
45 отзывов
16 лет назад
$50
30 дней
Приятный в общении человек, хорошо справляется с заданием, постоянно отчитывается о проделанной работе, советуем! )
Очень рада сотрудничеству;в процессе работы всегда могу обратиться за помощью или советом. Заказчик с большим пониманием и уважением относится к фрилансерам. Оплата труда достойная и своевременная. Большое спасибо!

Заявки фрилансеров

Sestra75
Ульяна 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
45 отзывов
16 лет назад

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