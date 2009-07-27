Новому интернтет-магазину, тематика автоаксессуары необходимо вручную зарегистрировать акаунт и разместить объявление на форумах автоклубов и автолюбителей. Объявление - предложение интернет-магазина с автоаксессуарами. Текст объявления есть. Также ...
Оживить сайт
Здравствуйте!
Требуются люди для проявления активности, нужно 2-3 человека, которые под разными логинами (по 10 штук на чел) будут добавлять комментарии к новостям, добавлять ссылки на интересные новости и другое, подразумевающее проявление активности.
Задача – оживить сайт, наполнить его интересными дискуссиями, поддерживать реальных пользователей в разговоре и пр.
10 аккаунтов на человека, 3 новости от каждого, 5 комментариев от каждого - в сутки выходит 30 ссылок на интересные новости, 50 комментариев с человека
Требования:
- Хорошее знание русского языка
- Позитивный настрой к работе
Принимаем предложения до понедельника-вторника.
Возьмем на испытательный оплачиваемый срок (1-7 дней) с последующим "принятием в штаб".
Работать необходимо 7 дней в неделю, на выходных можно через раз, кроме основной работы надо будет сообщать о багах на сайте, на которых вы можете наткнуться.
Жду ваши предложения – пожалуйста, сразу указывайте стоимость вашей работы в месяц.
P.S. Тематика сайта - развлечение, интересные новости. То есть ничего специфического
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