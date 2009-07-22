Сео на проект

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен3 заявки188 просмотров

Требуется человек для поддержания проекта (несколько порталов) на постоянную основу. Порталы не очень крупные, но и тематика не особо конкурентная. Требуется человек, который сможет обеспечивать требуемые места в поисковиках, помогать подбирать ключевики, представлять ежемесячный отчет. Обращайтесь в аську 380-047-968

16 лет назад
Nik
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mskliving
41 год
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
18 отзывов(-8)
16 лет назад
$80
60 дней
Спасибо за отличное сео. Очень понравилась оплата по факту, отсутствие лишних вопросов (сразу видно - профи). Всё быстро и четко.
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, адекватная и своевременная оплата. Продолжаем сотрудничество. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

mskliving
41 год
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
18 отзывов(-8)
16 лет назад