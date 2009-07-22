Сео на проект

Требуется человек для поддержания проекта (несколько порталов) на постоянную основу. Порталы не очень крупные, но и тематика не особо конкурентная. Требуется человек, который сможет обеспечивать требуемые места в поисковиках, помогать подбирать ключевики, представлять ежемесячный отчет. Обращайтесь в аську 380-047-968