2 сайта, нужно поднять ТИЦ с 0. Принимаю любые разумные предложения. Пишите стоимость.
Собрать базу
Очень нужна база свежих рабочих каталогов для автомата алсабмиттера. Пишите какие показатели сайта после прогона (Тыц и PR), сколько успешных.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Собрать базу на алсаб 4.7 для автоматической регистрации каталоги доски блоги успешных от 5000 оплата после проверкиПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен16 лет назад
Задача: Проект он-лайн игры Монополия сделать продвижение! Ну и как следствие увеличить посещаемость ресурса! www.starmagnate.ru Писать в проект цены и предложения! В личку ...Поисковые системы (SEO)26 заявокЗакрыт16 лет назад
Подготовка сайта к продвижению, подбор ключевых фраз, прогон по белым каталогам. Тематика сайта интернет магазин модной одежды.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт16 лет назад
www.sk-triumph.ru. нужно поднять на 1 место в поисковиках по городу Оренбургу. и в дальнейшем поддерживать 1 место. жду предложений по срокам и цене (ежемесячной). писать только на мыло: [email protected] p.s. просьба указывать ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо поднять ТИЦ сайта до 100 и больше ничего не трогать. http://abo-c.ru/Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $50
Парсер написать или готовый и залить на хостинг (есть) Собирать беки должен с указанных страниц, а не только с главной. Бэки в вормате с http:// .Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5000
Необходимо продвинуть несколько сайтов в топ10 Яндекса. Предлагайте свои цены. Оплата только по факту выведения в топ10 (уже обжегся несколько раз с предоплата). Будет результат - будет оплата. Оплата достойная, но только по факту достижения ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт16 лет назад
Интересует длительное сотрудничество по продвижению интернет-магазина сантехники. Очень желателен опыт в продвижение запросов чугунные ванны, душевые кабины, унитазы и т.д. Продвижение как по СЧ так ВЧ. Просьба оставлять ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо увеличить "пузомерки" ненулевых сайтов. Только белыми методами! Оплата - аванс + остальное по факту! Гарантия - персональный аттестат вебманей... Подробности в переписке.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт16 лет назад