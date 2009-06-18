Продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт26 заявок307 просмотров

Задача:

Проект он-лайн игры Монополия сделать продвижение!

Ну и как следствие увеличить посещаемость ресурса!

www.starmagnate.ru

Писать в проект цены и предложения!

В личку и на аську сообщения будут игнорироваться!

16 лет назад
upgrade
Илья 
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров