Поднять ТИЦ сайта

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Закрыт7 заявок218 просмотров

Необходимо поднять ТИЦ сайта до 100 и больше ничего не трогать.

http://abo-c.ru/

16 лет назад
costa72
53 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Fantom3D
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$50
5 дней
Откровенное кидалово. Взял предоплату после чего выполнять работу отказался сославшись на личные проблемы, на предложение вернуть деньги либо предоставить отчет о проделанной работе сослался, что записей не ведет. Если интересуют подробности пишите.

Заявки фрилансеров

Fantom3D
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад