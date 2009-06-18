Парсер бэков яндекс вебмастера.

Необходимо продвинуть несколько сайтов в топ10 Яндекса. Предлагайте свои цены. Оплата только по факту выведения в топ10 (уже обжегся несколько раз с предоплата). Будет результат - будет оплата. Оплата достойная, но только по факту достижения ...