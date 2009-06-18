Парсер бэков яндекс вебмастера.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок243 просмотра

Парсер написать или готовый и залить на хостинг (есть) Собирать беки должен с указанных страниц, а не только с главной. Бэки в вормате с http:// .

16 лет назад
rrrer
49 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 отзывов(-1)

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